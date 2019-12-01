تعرَّف على الهاتف الأكثر مبيعا في العالم

سيناريوهات الحرب العالمية الثالثة تعرَّف على الهاتف الأكثر مبيعا في العالم رونالدو يحصد جائزة "غلوب سوكر" كأفضل لاعب للعام 2019 مدفعية الجيش تقصف تجمعات حوثية غرب تعز قمع حوثي يستهدف احتفالات رأس السنة بصنعاء حرمان عشرات الآلآف من رواتبهم بسبب التعسف الحوثي بيان لإخوان مصر حول وثيقة التوافق المصري لمحمد علي برنامج الغذاء العالمي يعلن تعليق طحن الحبوب المخصص للمساعدات الغذائية بسبب قصف الحوثيين صلاح يصنف ضمن أفضل 50 لاعبا بالعقد الأخير.. وهذا مركزه تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم
كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint عن الهاتف الأكثر مبيعاً على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.
وأشارت الشركة الى ان جهاز iPhone XR الذي تم اطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع، ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3 في المئة من حصة السوق، وتمكن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6 في المئة من مبيعات آيفون العالمية.
وجاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعاً على مستوى العالم على الشكل التالي: iPhone XR
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A50
Oppo A9 iPhone 11
Oppo A5s Samsung Galaxy A20 Oppo A5 Xiaomi Redmi A7 Huawei P30
وبحسب تحليل شركة Counterpoint فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض إلا انها تشير الى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل، لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.