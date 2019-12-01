الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، جائزة أفضل لاعب لعام 2019 المقدمة من "غلوب سوكر"، في الحفل الذي أقيم الأحد في دبي، فيما اختير ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا أفضل ناد.

وهذه المرة السادسة، والرابعة على التوالي، التي يحرز فيها رونالدو (34 عاما) الجائزة التي تقام منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوربية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

وتفوق رونالدو الفائز في 2019 مع منتخب بلاده بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ومع ناديه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي على الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني. واستحق ليفربول جائزة أفضل ناد بعدما توج في يونيو 2019 بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بفوزه في النهائي على مواطنه توتنهام 2-صفر، وبكأس السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي وكأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي.

واستأثر متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز حاليا بالحصة الأكبر من الجوائز بفوز مدربه الألماني يورغن كلوب، وحارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر بجائزتي أفضل مدرب وحارس مرمى على التوالي.

ونال البرتغالي جواو فيليكس المنتقل في الصيف إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من بنفيكا جائزة أفضل لاعب شاب، والويلزي ريان غيغي المدرب الحالي لمنتخب بلاده والذي لعب طوال مشواره الاحترافي مع مانشستر يونايتد الإنكليزي بجائزة أفضل مسيرة للاعب. وفي الجوائز الأخرى، فازت الفرنسية ستيفاني فرابارت بجائزة أفضل حكم، والبرتغالي جورجي مينديش بأفضل وكيل أعمال في العام للمرة العاشرة منذ انطلاق الجائزة، والبوسني ميراليم بيانيتش أفضل صانع العاب، والإنكليزية لوسي برونز بلقب أفضل لاعبة.

وبالنسبة للجوائز الخاصة بالكرة العربية، فاز الهلال السعودي بطل آسيا بجائزة أفضل ناد، والمغربي عبد الرزاق حمدالله بأفضل لاعب، ومواطنه أشرف حكيمي بلقب أفضل لاعب شاب