مدفعية الجيش تقصف تجمعات حوثية غرب تعز

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قصفت مدفعية الجيش الوطني الاثنين، تجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز.
وحسب موقع الجيش "سبتمبرنت" فقد استهدف القصف تجمعات المليشيا المتمردة، في جبال رسيان غربي منطقة البرح.
وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.
وتدور مواجهات بين الحين والآخر في عدد من جبهات القتال في تعز تتكبد فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.