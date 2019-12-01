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مدفعية الجيش تقصف تجمعات حوثية غرب تعز

الثلاثاء 31 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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قصفت مدفعية الجيش الوطني الاثنين، تجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز.

وحسب موقع الجيش "سبتمبرنت" فقد استهدف القصف تجمعات المليشيا المتمردة، في جبال رسيان غربي منطقة البرح.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.

وتدور مواجهات بين الحين والآخر في عدد من جبهات القتال في تعز تتكبد فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

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