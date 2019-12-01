بيان لإخوان مصر حول وثيقة التوافق المصري لمحمد علي برنامج الغذاء العالمي يعلن تعليق طحن الحبوب المخصص للمساعدات الغذائية بسبب قصف الحوثيين صلاح يصنف ضمن أفضل 50 لاعبا بالعقد الأخير.. وهذا مركزه تقتل شقيقها وتطعن أمها وشقيقتها.. السبب صادم اختطاف شقيق قائد قوات الأمن الخاصة بـ”شبوة“ «الأزهر» يرد بشدة على مسابقة للإساءة للرسول لهذا تسابق تركيا الزمن لإرسال دعم عسكري إلى ليبيا قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا بالطيران المسير كان يستهدف حقول ”صافر“ النفطية بمأرب مأرب تستهدف 1500 شاب وشابة .. في مجال اللغة الإنجليزية .. طلاب اليمن في السودان ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم ويهددون بالنزوح مع أسرهم الى مقر الملحقية الثقافية
أصدرت جماعة الإخوان المسلمين المصرية، بيانا حول موقفها من وثيقة التوافق المصري، التي سبق أن أعلن عنها المقاول والفنان المصري محمد علي.
وفي بيان نشرته الجماعة على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه "عربي21"، فإن الجماعة اعتبرتها تمثل "أساسا مناسبا للتعاون لإزاحة الانقلاب العسكري، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة".
وأكدت الجماعة تأييدها للوثيقة، للالتقاء في صف واحد مع المعارضين.
واليكم نص بيان جماعة الإخوان كاملا :
بعد الاطلاع على "وثيقة التوافق المصري" التي أعلنها الفنان والمقاول المصري محمد علي مساء الجمعة 27 ديسمبر 2019م، ترى جماعة الإخوان المسلمين أن هذه الوثيقة تعد أساسًا مناسبًا لتعاون المخلصين من أبناء الوطن وتضامنهم في أداء واجب الكفاح الوطني لإزاحة الانقلاب العسكري، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تختار مؤسساتها ورئيسها عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتحافظ على استقلال القرار الوطني، ومقدرات الوطن، وتسترد ما تم التفريط فيه منها.
وإذ تؤيد الجماعة هذه الخطوة فإنها تهيب بكل القوى الوطنية سرعة الالتقاء معًا في صف واحد يتم من خلاله العمل على تحقيق أهداف ثورة الشعب المصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتثمن تضحيات الشعب المصري الأصيل، وتحيي أرواح شهدائه الأبرار، وفي مقدمتهم الرئيس الشهيد محمد مرسي، كما تحيي كل الأحرار والحرائر في سجون الظلم والطغيان من جميع القوى والاتجاهات.
والجماعة تعاهد الله ثم الشعب المصري العظيم على مواصلة مسيرة الكفاح، مع أبنائه الشرفاء، دون أن تتقدم عليهم أو تتأخر عنهم، آملين أن يكلل الله جهود كل المخلصين بالنجاح في التخلص من الأوضاع البائسة التي صنعها الانقلاب، وتأسيس مصر الجديدة الحرة الأبية، ووضعها على طريق النهضة والحرية والازدهار.