صلاح يصنف ضمن أفضل 50 لاعبا بالعقد الأخير.. وهذا مركزه

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كشفت تقارير صحافية بريطانية أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي لكرة القدم، تفوق على عدد من نجوم الكرة العالميين خلال العشر سنوات الأخيرة.
واختارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الدولي المصري ضمن أفضل 50 لاعبًا في العقد الأخير، حيث حل في المركز الـ30 متفوقًا على العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، رحيم سترلينج وكيفين دي بروين ثنائي مانشستر سيتي وكريم بنزيمة نجم ريال مدريد.
وقالت ديلي ميل: "أصبح الدولي المصري من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما مطلع موسم 2017/2018 مقابل 34 مليون جنيه استرليني".
وأضافت الصحيفة: "حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في بريميرليج بأول مواسمه، وسجل 44 هدفًا في جميع المسابقات كما تنافس على جائزة افضل لاعب في العالم".
وتابع المصدر ذاته: "ساعد صلاح فريقه للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما اقترب من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم".
يشار إلى أن محمد صلاح شارك هذا الموسم بقميص ليفربول خلال 26 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 13 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة.