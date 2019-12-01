اختطاف شقيق قائد قوات الأمن الخاصة بـ”شبوة“

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أفادت مصادر عسكرية، الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول، باختطاف شقيق، عبدربه لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة (شرقي اليمن).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مسلحين مجهولين اختطفو، تركي لعكب الشريف، شقيق قائد القوات الخاصة من وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة.
وأشارت المصادر الى ان ما تعرف بـ”كتائب الشهيد سعيد تاجرة القميشي“، الموالية لما يسمى بـ”المجلس الانتقال الجنوبي“، أعلنت مسئوليتها عن عملية الاختطاف.