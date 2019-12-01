قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا بالطيران المسير كان يستهدف حقول ”صافر“ النفطية بمأرب

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تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول، هجوم حوثيا بطائرة مسيرة كانت تستهدف حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
مصادر عسكرية قالت ان قوات الجيش أسقطت طائرة حوثية بالقرب من نقطة "وضيح" القريبة من حقول صافر النفطية، التي كانت متجهة لاستهدافها.
وأكدت ان الطائرة كانت كبيرة الحجم، وتم نقلها بعد اسقاطها على متن عربة عسكرية إلى مقر عسكري، كما شهدت المنطقة عقب اسقاطها، تحليقاً لطائرات حربية تابعة للتحالف العربي.