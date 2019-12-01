مأرب تستهدف 1500 شاب وشابة .. في مجال اللغة الإنجليزية .. طلاب اليمن في السودان ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم ويهددون بالنزوح مع أسرهم الى مقر الملحقية الثقافية معلومات مذهله : شرب الماء صباحا على معدة خاوية.. ماذا يفعل بجسمك؟ شاهد أول عرض للأزياء والموضة في أشهر مدن الجنوب عاجل: بيان هام للبنك المركزي بخصوص حظر الحوثيين للعملة الجديدة فنان يمني شهير يثير غضب سعوديين.. وتركي آل الشيخ: سنُحقق الكشف عن مفاوضات بين السعودية وايران : لا بد أن يقبلوا شروطنا الحكايات الأخيرة... قصص تروى للمرة الأولى من منفذي إعدام صدام حسين ايران تعلن احتجاز سفينة نفط في مياه الخليج دعوة خاصة من الملك سلمان إلى كافة أبناء المملكة والمقيمين فيها
دشنت وزارة الشباب والرياضة في محافظة مأرب مشروع التأهيل العلمي للشباب في اللغة الإنجليزية الذي تنفذه عبر جامعة إقليم سبأ ومكتب الوزارة بالمحافظة، ويستهدف 1500 شابا وشابة.
وخلال التدشين للمشروع الذي جرى في الجامعة أشار وكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع الشباب الدكتور منير لمع إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجهات قطاع الشباب في الوزارة ،وبدعم ورعاية من الوزير نايف البكري، لإعطاء الأولوية لقضايا التدريب والتأهيل العلمي والثقافي والرياضي للشباب في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار البرامج الهادفة إلى رعاية الشباب والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وبنائهم بدنياً وعقلياً بناء صحيحاً وسليماً.
وأشار الوكيل لمع إلى أن المشروع التأهيلي للشباب في مأرب في مجال اللغة الإنجليزية سيعمل على عملية التأهيل للمستهدفين من خلال 50 دورة تدريبية ستنفذ من قبل الجامعة خلال العام 2020م وبالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة.
من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال إلى مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة بمكتبها في المحافظة، والشراكة الفاعلة في تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية التي تسهم في تنمية مواهب الطلاب وقدراتهم.