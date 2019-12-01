مأرب تستهدف 1500 شاب وشابة .. في مجال اللغة الإنجليزية ..

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 174

دشنت وزارة الشباب والرياضة في محافظة مأرب مشروع التأهيل العلمي للشباب في اللغة الإنجليزية الذي تنفذه عبر جامعة إقليم سبأ ومكتب الوزارة بالمحافظة، ويستهدف 1500 شابا وشابة.

وخلال التدشين للمشروع الذي جرى في الجامعة أشار وكيل وزارة الشباب المساعد لقطاع الشباب الدكتور منير لمع إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجهات قطاع الشباب في الوزارة ،وبدعم ورعاية من الوزير نايف البكري، لإعطاء الأولوية لقضايا التدريب والتأهيل العلمي والثقافي والرياضي للشباب في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار البرامج الهادفة إلى رعاية الشباب والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وبنائهم بدنياً وعقلياً بناء صحيحاً وسليماً.

وأشار الوكيل لمع إلى أن المشروع التأهيلي للشباب في مأرب في مجال اللغة الإنجليزية سيعمل على عملية التأهيل للمستهدفين من خلال 50 دورة تدريبية ستنفذ من قبل الجامعة خلال العام 2020م وبالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة.

من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال إلى مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة بمكتبها في المحافظة، والشراكة الفاعلة في تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية التي تسهم في تنمية مواهب الطلاب وقدراتهم.