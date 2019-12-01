طلاب اليمن في السودان ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم ويهددون بالنزوح مع أسرهم الى مقر الملحقية الثقافية

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 119

نظم الطلاب اليمنيين في السودان، اليوم الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول، وقفة احتجاجية بمقر سفارة بلادنا في الخرطوم، للمطالبة بصرف مستحقات الربعين الثالث والرابع من العام 2019 وإضافة الطلاب المبتعثين للعام 2019 - 2020 إلى الربع الثالث.

وطالب البيان الصادر عن الوقفة التي دعا اليها اتحاد الطلاب اليمنيين في السودان بانتظام صرف المستحقات، مؤكدا انه ”ليس معقولاً أن يظل الطالب منشغلاً بالمتابعات والوقفات والاحتجاجات تاركاً دراسته جراء عدم اكتراث حكومته بمعاناته“.

وقال البيان الذي اطلع عليه ”مأرب برس“، إن عدم التجاوب مع مطالبات ومناشدات الطلاب المبتعثين سيضطرهم للنزوح هم وعائلاتهم للإقامة في مقر الملحقية الثقافية وتتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية كل ذلك.

نص البيان:



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وبــعــد:

بقلق واستياء بالغين يتابع الاتحاد العام للطلاب اليمنيين بالسودان مستحقات الطلاب المبتعثين وطلاب الاستمراريات والإيفاد الجديد والرسوم السنوية وبدل الكتب الدراسية وتذاكر الخريجين، على الرغم من مرور ستة أشهر من تأخرها للعام الحالي 2019 واستيفاء كل ما يخص الطلاب من وثائق وإجراءات وقرارات وكشوفات، والمقلق هو الصمت المطبق لدى الحكومة على هذه المعاناة التي تؤرق الطالب المبتعث اليمني في كل دول الخارج وهم يواجهون مشاكل الدراسة والرسوم ونشر البحوث والانفاق اليومي والإيجارات وغيرها، حقاً لقد أثقلت كاهلهم وتفاقمت معاناتهم جراء تأخر صرف مستحقاتهم وجعلتهم في مواجهة الفصل من الجامعات بسبب عدم تسديد رسوم المقاعد السنوية وصعوبة المعيشة وتكاليف السكن، ولذا فإننا نعبر عن قلقنا الشديد جراء صمت الجهات ذات العلاقة في مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونطالبهم بسرعة صرف المستحقات المتأخرة وهي الربع الثالث و الرابع للعام 2019، والنظر في أوضاع طلاب النفقة الخاصة المنقطعة رواتبهم فقد تقطعت بهم السبل والعمل على حلول لوضعهم، فمن غير المقبول أن ينتظر الطالب مستحقاته كل هذه المدة بلا جدوى، كما نطالب بانتظام صرف المستحقات فليس معقولاً أن يظل الطالب منشغلاً بالمتابعات والوقفات والاحتجاجات تاركاً دراسته جراء عدم اكتراث حكومته بمعاناته !!

إن عدم التجاوب مع مطالبات ومناشدات الطلاب المبتعثين سيضطرهم للنزوح هم وعائلاتهم للإقامة في مقر الملحقية الثقافية وتتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية كل ذلك.

والله ولي الهداية والتوفيق

صادر عن الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان.

يوم الإثنين ، 30 / ديسمبر / 2019م.