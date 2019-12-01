شاهد أول عرض للأزياء والموضة في أشهر مدن الجنوب

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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شهدت مدينة عدن تنظيم أول عرض للأزياء للأطفال ، حيث أقيم العرض الأول من نوعه فى المدينة فى باحة أحد مولات عدن جنوبى اليمن، وكان الهدف الأول من الفاعلية إحياء مجالات الموضة والأزياء التى لا تجد حقها فى اليمن مقارنة بمجالات فنية أخرى علاوة على تشجيع المواطنين على خوض عمل تصاميم جديدة تتنافس فى ابتكار وإنتاج أفكار حديثة تخدم هذا الفن فى مدينة عدن.

وشهد عرض الأزياء الأول للأطفال فى مدينة عدن اقبال كبير على الفاعلية اعتبرها البعض تخفف من وطئة الاضطرابات التى تشهدها المدينة منذ سنوات طويلة، فضلا عن أنها تعكس صورة ابتهاج وحب الناس لأى مظهر يعيد للمدينة وهجها السابق ويبعدهم عن صخب الصراعات السياسية التى مل منها الشعب اليمنى، علمًا بأن تصاميم الأزياء المعروضة رغم بساطتها إلا أنها أدخلت السعادة إلى قلوب الأطفال خاصة وأنها أفضل ما صممته نساء المحليات.