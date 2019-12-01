فنان يمني شهير يثير غضب سعوديين.. وتركي آل الشيخ: سنُحقق

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أثار فنان يمني استياء سعوديين أعربوا عن رفضهم استضافته في حفل غنائي له في مدينة جدة يناير/كانون الثاني المقبل، فيما أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ التحقيق في الضجة المُثارة حوله.

البداية كانت بتداول مستخدمي تويتر مقاطع من أغان سابقة للفنان اليمني صلاح الأخفش، قالوا إنه أظهر خلالها تعاطفه مع جماعة الحوثيين عبر مهاجمته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي وقت لاحق، سأل سعوديون رئيس هيئة الترفيه عبر تويتر "كيف أصبح كل من يسيئ لنا تتم دعوته وتكريمه؟"، فرد آل الشيخ قائلا: "شي غير مقبول تمامًا، وسنحقق في موضوع ونتخذ الازم حالاً!".

وكان الفنان اليمني صلاح الأخفش قد قال في مقطع فيديو إنه سيشارك في إحياء حفل غنائي على هامش مهرجان أنغامي الترفيهي في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتنظم الهيئة العامة للترفيه السعودية مهرجان أنغامي في حي الوزيرية بجدة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 29 يناير/كانون الثاني. ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة، من بينها عروض حية فلكلورية وتراثية، إضافة إلى توفير منطقة للمطاعم والمأكولات والمقاهي، واللقاءات العائلية.