عاجل : ايران تعلن احتجاز سفينة نفط في مياه الخليج

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اعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين ، احتجاز سفينة في مياه الخليج على متنها 16 ماليزيا بتهمة تهريب النفط.
وقالت وسائل اعلام ايرانية ان : "بحرية الحرس الثوري توقف ناقلة نفط تهرب وقودا قرب جزيرة أبو موسى بالخليج".
وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران أفادت في أغسطس/آب الماضي، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.