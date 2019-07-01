عاجل : ايران تعلن احتجاز سفينة نفط في مياه الخليج

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين ، احتجاز سفينة في مياه الخليج على متنها 16 ماليزيا بتهمة تهريب النفط.

وقالت وسائل اعلام ايرانية ان : "بحرية الحرس الثوري توقف ناقلة نفط تهرب وقودا قرب جزيرة أبو موسى بالخليج".

وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران أفادت في أغسطس/آب الماضي، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.