السعودية تعلن عن حدث هو الأول في تاريخ المملكة ..

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أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج يعد الأول في تاريخ المملكة، وذلك في إطار النهوض ببعض التخصصات.
حيث أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم الاثنين، عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، بهدف إتاحة فرصا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية.
ووفقا لحساب الأمير بدر بن عبد الله على "تويتر"، فإن الابتعاث يشمل مجالات علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي.
وقال وزير الثقافة السعودي، "إن برنامج الابتعاث الثقافي هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام ولا يتوقف عند التعليم الجامعي، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساساً لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية، وتأهليهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة".
وستعلن وزارة الثقافة خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل شاملة لبرنامج الابتعاث الثقافي وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.
ويأتي البرنامج في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة، ويضمن جميع المراحل الأكاديمية، من البكالوريوس والماجستير، إلى الدكتوراه.
وسيبدأ فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي في 19 كانون الثاني/يناير 2020، وفق 3 مسارات رئيسية.