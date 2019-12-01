بالأرقام التفصيلية .. أكثر من 10 ألف جريمة وانتهاك ارتكبت في محافظة جنوبية

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، نحو (10509) انتهاكاً في محافظة الضالع (جنوب اليمن)، خلال الفترة من 8 أغسطس 2015 ، وحتى 10 ديسمبر من العام الجاري.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها أطلقته ،اليوم الإثنين، "أن فريقها الميداني استطاع رصد (453) حالة قتل طالت المدنيين بينهم (23) امرأة، و(17) طفلاً توزعت على مديرية دمت وجبن ومنطقة مريس والفاخر ومديرية قعطبة".

ووثق الفريق (1624) حالة إصابة بينهم (62) حالة إصابة أطفال، و(42) حالة إصابة نساء، ورصد (1032) حالة اعتقال تعسفي طالت المدنيين تم الافراج عن ( 788 ) وبقي في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية ( 244 )، وسجل الفريق أيضا ً (25) حالة تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين.

كما رصد الفريق الميداني (2015) انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة منها (27) حالة تفجير منازل، و (312) حالة اقتحام وتفتيش، و (2) حالة حرق بمادة البنزين و (202) حالة اقتحام ونهب، و (178) حالة نهب واحتلال، و(548) حالة تدمير جزئي، و (12) حالة قصف نتح عنه حريق، و(148) حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و (563) حالة قصف ونهب واحتلال، بإضافة إلى تفجير(3) جسور عامة واغلاق (20) مقر لمنظمات وجمعيات خيرية، و(363) حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمدنيين منها (216) حالة نهب أثاث المنازل، و (7) حالة نهب سيارات مختلفة الأنواع، و(2)حالتين نهب ومصادرة شاحنات، و (6)حالة مصادرة دراجات نارية، و (132)حالة نهب محلات تجارية.

ووثق فريق الرصد الميداني (4800 أسرة ) حالة تهجير قسري و(9) حالات إغلاق مدارسة تعليمية وتعطيل الدراسة وتحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين والمشردين.

ولفتت الشبكة الى ان المليشيا الحوثية حولت (2) مدارس إلى ثكنات عسكرية للمليشيا الحوثية وإغلاق (4) مدارس أهلية أخرى، وسجل الفريق تجنيد المليشيا الحوثية لـ (200) طفل وزجهم في جبهات القتال.

وفيما يخص انتهاكات حرية الفكر دور العبادة فقد وثق الفريق (13) حالة انتهاك منها (2) حالات احتلال دار القرآن والعلوم الشرعية بدمت وتحويله إلى سجن وثكنة عسكرية للمليشيا بالإضافة إلى احتلال دار عفراء للبنات و(5) حالات اعتقال خطباء و(6) حالات فرض أئمة وخطباء من عناصر مليشيا الحوثي.

كما رصد الفريق (9) نقاط تفتيش استحدثتها مليشيا الحوثي على جميع مداخل ومخارج مديرات دمت وجبن وقعطبة.