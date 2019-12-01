قيادي جنوبي بارز يعلن استقالته من مجلس عيدروس ويعري الانتقالي غارات امريكية في 3 دول عربية قرار سعودي جديد هو الأول في المملكة سيبدأ تطبيقه بعد اقل من 48 ساعة بعد الهجوم الجوي على عرض عسكري للانتقالي .. هادي يصدر توجيهات ويعلق على الحادثة استقرار للريال في صنعاء وهبوط في عدن.. المعاناة مستمرة قصة المرض الذي يدفع بالأطفال للأكل حتى الموت اختطاف عدد من المشائخ الموالين للحوثي بعد عدم حشدهم للجبهات توقيف معلم بالسعودية بعد استعانته بالشيطان بدلا عن الله أقوى 4شخصيات نسائية مسلمة في 2019 شمعدان عيدالحانوكا اليهودي يشتعل خلف برج خليفة(تغريدة)
اعلن قيادي بارز في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات استقالته، مؤكدا ان المجلس انحرف عن اهدافه.
وقدم القيادي طارق علي ناصر هادي، مساء الاحد، استقالته من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.
وأكد العميد طارق علي ناصر هادي في فيديو قصير ، ان استقالته جاءت على خلفية انحراف المجلس الانتقالي عن التحرير والاستقلال الجنوبي وعن الأهداف التي أنشئ من اجلها ، حد تعبيره.
وأوضح العميد طارق، أن "المجلس الانتقالي انحرف عن مبادئ الحراك الجنوبي" وتخلى عن تضحيات الشهداء الذي قتلوا برصاص قوات صالح، وضحوا بأرواحهم من أجل الجنوب، حد قوله.
وفي 10 ديسمبر قدمت القيادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ليلى جعفر بن بريك، استقالتها من عضوية المجلس، بعد تعرضها للتهديد، حد قولها.
وأشارت ليلى في نص استقالتها، انها "واجهت مواقف معادية من قبل قيادات وأعضاء المجلس الانتقالي، وصل إلى مستوى الإيذاء والتهديد".
وعصفت بالمجلس الانتقالي خلال الايام الماضية موجة من الاستقالات الجماعية لعدد كبير من أعضاء وناشطي المجلس .