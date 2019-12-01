غارات امريكية في 3 دول عربية

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أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل 3 ضباط إيرانيين في الغارات الأميركية على مواقع حزب الله العراقي مشيرةً إلى أن الضباط الإيرانيين القتلى من المتخصصين في صواريخ أرض أرض.
وافادت مصادر اعلامية متطابقة بارتفع قتلى الغارات الأميركية على قواعد حزب الله العراقي إلى 25 قتيلاً بينهم 3 ضباط إيرانيين وإصابة 38 فيما كانت وكالة أنباء فرانس برس قد ذكرت أن عدد قتلى الغارات الأميركية على 5 قواعد لميليشيات حزب الله العراقي في سوريا والأنبار وصل إلى 15 قتيلا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.
واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية، وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار بالعراق و2 في سوريا.
وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.
وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.
*غارات امريكية في الصومال
الى ذلك أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، الأحد، عن مقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية الإرهابية في 3 غارات جوية على بلدتين بالصومال.
وقالت في بيان لها إنها استهدفت بـ 3 غارات جوية الإرهابيين، بعدما تم التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في الصومال في موقعين بمنطقة كونيو بارو "شمال بلدة كيسمايو"، وكاليو بارو. وأوضح أنه تم تنفيذ الضربة الجوية بعد أن "قام مقاتلون من حركة الشباب بمهاجمة القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة".
وتدعم الولايات المتحدة وحوالي 22 ألف جندي من الاتحاد الإفريقي القوات الصومالية في قتالها ضد حركة "الشباب".
وتشن الحركة، التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الدولي، هجمات منتظمة داخل دولة الصومال المضطربة الواقعة بشرق إفريقيا.
يذكر أنه وقع تفجير انتحاري، السبت، عند تقاطع مزدحم في جنوب غربي العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل 79 وإصابة نحو 125 آخرين.