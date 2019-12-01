بعد الهجوم الجوي على عرض عسكري للانتقالي .. هادي يصدر توجيهات ويعلق على الحادثة

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال الرئيس عبدربه منصور هادي، ان الاعمال الإرهابية التي تنفذها المليشيا الحوثية لن تزيد المقاتلين الا مزيداً من الثبات ومواصلة عملياتهم العسكرية النوعية والبطولية وصولاً الى تحرير كامل التراب اليمني من براثن المليشيا الحوثية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه يوم الأحد، بمحافظ محافظة الضالع اللواء على مقبل صالح، للاطلاع على على تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية بالمحافظة، والعملية التي استهدفت، حفل تخرج عسكري بميدان الصمود بالمحافظة من قبل جماعة الحوثي، حسب ما أوردته وكالة "سبأ" الحكومية.

ووجّه الرئيس هادي،بضرورة توخي اليقظة العالية ورفع الحس الأمني لدى الأجهزة الأمنية بالمناطق المحررة والتصدي لأية محاولة عدائية لجماعة الحوثي.

وأشاد هادي بالتضحيات والمواقف المشرفه التي تسطر في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسباته العظيمة وامنه واستقراره وتطهيره من الانقلابيين الحوثيين الساعين الى اعادة اليمن الى العهود الضلامية، وفق الوكالة.

وثمن "مواقف الاشقاء في التحالف العربي بقياة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم اخوي وصادق لليمن وجيشه الوطني".