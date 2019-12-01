استقرار للريال في صنعاء وهبوط في عدن.. المعاناة مستمرة

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رصد مأرب برس أسعار الصرف صباح اليوم الاثنين، الموافق 30 ديسمبر/ كانون أول 2019م وكانت على النحو التالي:
_أسعار الصرف في صنعاء :
الدولار الأمريكي: الشراء 576 البيع 579
الريال السعودي: الشراء152 _البيع:152.2
_أسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي: الشراء 606 والبيع 610
الريال السعودي: الشراء159.5 والبيع160