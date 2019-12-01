اختطاف عدد من المشائخ الموالين للحوثي بعد عدم حشدهم للجبهات

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ضربت الخلافات من جديد جبهة ميلشيات الحوثي، ما دفع مليشيا الانقلاب إلى أن تأكل بعضها، حيث شنت اختطافات، واسعة في أوساط قبائل صنعاء واختطفت شخصيات أيدت الانقلاب على الشرعية في عام 2014.
وقالت مصادر قبلية إن مليشيات الحوثي اختطفت عددا من زعماء القبائل اليمنية بينهم أحد مشايخ قبيلة بن سريح الشيخ عاطف، وعددا آخر من شيوخ قبائل محافظتي عمران وصنعاء، بتهمة التقصير في حشد المقاتلين ورفد الجبهات التابعة لها بالأموال".
وذكرت المصادر أن هناك خلافات كبيرة داخل صفوف جبهة الانقلاب، خصوصا بين قيادات المليشيا المنتمية لمحافظتي صعدة وصنعاء" ولفتت إلى "أن القيادات القادمة من صعدة اتهمت قيادات صنعاء بالخيانة وعدم الولاء المطلق لزعيم مليشيا الانقلاب عبد الملك الحوثي".
ولجأت المليشيا الحوثية إلى الضغط على ما يعرف بمشرفيها المنتمين إلى صنعاء بالتوجه إلى الجبهات المشتعلة ليتم تصفيتهم من قبل ما يسمى “الأمن الوقائي” وإعادتهم في جثث، بالإضافة إلى اغتيال آخرين في داخل معسكرات الحرس الجمهوري بزعم أنهم قتلوا في جبهات القتال.