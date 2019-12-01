توقيف معلم بالسعودية بعد استعانته بالشيطان بدلا عن الله أقوى 4شخصيات نسائية مسلمة في 2019 شمعدان عيدالحانوكا اليهودي يشتعل خلف برج خليفة(تغريدة) المرصد اليمني للألغام: تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام سكان حيس في الحديدة يشكون القصف الحوثي المتواصل جنرال الحديدة:واجبنا إعادة انتشار مرضية للطرفين لغم «حوثي» يتسبب بحادثة مأساوية بـ«البيضاء» «إصـلاح» الضالع يعلن موقفه من الهجوم «الحوثي» الذي استهدف عرضاً عسكرياً وسط المدينة بعد الهزيمة.. آرسنال يحقق رقما كارثيا غاب عنه 60 عاما هواوي تجري تحالفات صينية لطرد العملاق الأمريكي من آسيا!
قررت النيابة العامة بالسعودية، الأحد توقيف معلم 40 يومًا؛ إثر "استعانته بلفظ الشيطان، وحذفه لفظ الجلالة"، وفق إعلام محلي.
وذكرت صحيفة عكاظ، أن النيابة العامة في منطقة الباحة (جنوب غرب) أوقفت معلمًا لمدة 40 يومًا، وباشرت التحقيق معه، إثر الاستهانة بالثوابت؛ من خلال شطبه عبارة (استعينوا بالله)، والاستعاضة عن لفظ الجلالة بالشيطان"، وذلك في ورقة امتحان تلاميذه بإحدى المدارس الابتدائية.
وأشارت إلى "مخاطبة النيابة وزارة التعليم للإفادة عن مسوغات تمكينه من التدريس، في ظل ارتكابه عددًا من السوابق". كما نقلت عكاظ عن مصدر تربوي (لم تسمه) قوله إن "للمعلم 10 قضايا أخلاقية، ومخدرات، إضافة إلى تدخينه داخل المدرسة، وتشغيل أغانٍ في الإذاعة المدرسية أثناء وقت الامتحان".
فيما رجّح مصدر طبي للمصدر السابق "معاناة المعلم من (الهلوسة)، وعدم الاتزان النفسي والاجتماعي"، مؤكداً أنه "سبقت مراجعته مستشفى الصحة النفسية".
المصدر:الأناضول،عكاظ