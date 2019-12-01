أقوى 4شخصيات نسائية مسلمة في 2019

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - منوعات

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ينسدل الستار على عام 2019، لتظهر قوائم الريادة والإلهام في شتى المجالات الحياتية والعلمية والأكاديمية، وتبرز الشخصيات الأقوى والأكثر تأثيرا وإلهاما من بين طيات تلك القوائم العالمية.

ترسم المسلمات في الألفية الجديدة خارطة جديدة مزدانة بأدوارهن المميزة، فلم تخلُ قائمة دولية أو جائزة رفيعة إلا كان للمسلمات منها نصيب.

أمينة محمد

شغلت أمينة محمد منصب المستشارة الخاصة للأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بشأن خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015، وحصلت على دور رئيس في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي حاليا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وهو أعلى منصب أممي تصله مسلمة محجبة.

عملت أمينة في ثلاثة مشاريع نيجيرية تنموية تقدر قيمة تمويلها السنوي بمليار دولار، وفي عام 2015 تقلدت منصب وزيرة البيئة في نيجيريا، حيث عملت جاهدة في قضية الاحتباس الحراري وحماية الطبيعة.

سخّرت أمينة محمد عقودا من حياتها للسلك الأكاديمي، وعملت أستاذة مساعدة في مجال الممارسات الإنمائية بجامعة كولومبيا، مما وضعها ضمن الخبراء والاستشاريين لكبرى المشاريع والمؤسسات المعنية بالتنمية والتعليم.

ومن أبرز أدوارها كخبيرة في مجال البيئة: قيادتها مشروعا معنيا بتسخير ثورة المعلومات لأغراض التنمية المستدامة، بالإضافة لدورها الخيري في برنامج التنمية العالمية بمؤسسة ميليندا غيتس.

توّجت أمينة مسيرة امتدت 35 عاما بدخولها عام 2019 ضمن قائمة فوربس لأكثر مئة امرأة قوة في العالم.

رضا الطبولى

تترأس رضا الطبولي مؤسسة "معا نبنيها" التي تأسست عام 2011، بهدف دعم بناء السلام ومساعدة المرأة الليبية على كافة الصعد خصوصا التعليم، وأسست لاحقا مشروع منظومة المرأة الليبية الذي يهدف لدعم النساء ذوات المهارة والخبرة المهنية وتنمية مهاراتهن لتناسب سوق العمل. ساهمت أعمال رضا في تصدرها قائمة "بي.بي.سي" لأكثر مئة سيدة تأثيرا وإلهاما في العالم، كما تمت دعوتها من قبل مجلس الأمن لإلقاء كلمة عن الوضع في ليبيا نيابة عن مؤسسة "معا نبنيها". دعمت مؤسسة "معا نبنيها" مشاركة المرأة في عملية بناء السلام بليبيا بشكل غير مسبوق، مما لفت الأنظار إلى دور رضا الطبولي وفريقها في دعم المرأة الليبية، وعززت تلك الجهود ترشيح الرئيسة المنسقة للمؤسسة هاجر الشريف ضمن قائمة بريو القصيرة لترشيحات جائزة نوبل للسلام 2019. ورغم أن الحظ لم يحالفها هذا العام فإنها واحدة من عشرة شباب اختارهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، لتصبح واحدة من أهم القائمين على مشروع مكافحة التطرف العنيف، وتقود هاجر عدة ملفات مع رضا.

نور شاكر

شغلت السورية نور شاكر عدة وظائف بحثية وأكاديمية في جامعات مرموقة على مستوى العالم، وعملت أستاذة مساعدة في جامعة آلبورغ، كما أجرت أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة تكنولوجيا المعلومات المرموقة بالدانمارك.

تخصصت نور في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وتسلمت خلال العام الماضي وسام النجمة الصاعدة الرفيع من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن دورها الفاعل في تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأغراض الأبحاث الدوائية والطبية، لتكون في 2019 ضمن قائمة هيئة الإذاعة البريطانية لأكثر مئة امرأة تأثيرا وإلهاما في العالم.

ربطت نور في أبحاثها بين أجهزة الحاسب الآلي الكمية والذكاء الاصطناعي بشكل يساهم في التعجيل بتصميم عقاقير جديدة فاعلة في أمراض لطالما كانت مستعصية، وساهمت في تقليص المدة التي يحتاجها البحث في التجارب بفضل تلك التكنولوجيا، وهو ما أهلها لتكون من ضمن قائمة مخترعين دون الـ35 عاما الصادرة عن مجلة "أم.آي.تي تكنولوجي ريفيو" (MIT Technology Review) المرموقة.

إلهان عمر

ذاع صيت إلهان عمر منذ انتخابها عضوة في مجلس نواب مينيسوتا عن الحزب الديمقراطي عام 2016، وأصبحت أول صومالية أميركية تنتخب في هذا المنصب بالولايات المتحدة الأميركية. استكملت مسيرتها السياسية بنجاح حين فازت بمقعد بالكونغرس الأميركي مع رشيدة طليب السياسية من ذات الحزب أيضا، لتصبحا أول مسلمتين بالكونغرس وتصبح إلهان أول محجبة بالكونغرس الأميركي.

انتشرت مواقف إلهان عمر الصارمة وحدتها الدائمة خاصة مع الرئيس دونالد ترامب، ولم يترك أي منهما فرصة إلا هاجم الآخر بشكل عنيف، واتهمها ترامب بأنها تعادي السامية. ورغم أن المرأة العربية والمسلمة تتألق دائما في كافة المحافل الدولية، فإن الإعلام الغربي غالبا ما يتهمها بالعزوف عن العلم والعمل، على عكس ما تظهره القوائم العالمية التي تحتفي بالنساء والتي لم تخلُ من ذكر نساء عربيات ومسلمات ألهمن العالم هذا العام.

فقائمة بي.بي.سي لأكثر النساء تأثيرا في العالم كان فيها 17 عربية، وضمت قائمة فوربس لأقوى مئة امرأة بالعالم خمس سيدات مسلمات، من بينهن رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد التي تتصدر قوائم فوربس والقوة في العالم منذ سنوات، فقد تم إدراجها فيها أكثر من عام.

المصدر : الجزيرة، مواقع إلكتروني