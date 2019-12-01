توقيف معلم بالسعودية بعد استعانته بالشيطان بدلا عن الله أقوى 4شخصيات نسائية مسلمة في 2019 شمعدان عيدالحانوكا اليهودي يشتعل خلف برج خليفة(تغريدة) المرصد اليمني للألغام: تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام سكان حيس في الحديدة يشكون القصف الحوثي المتواصل جنرال الحديدة:واجبنا إعادة انتشار مرضية للطرفين لغم «حوثي» يتسبب بحادثة مأساوية بـ«البيضاء» «إصـلاح» الضالع يعلن موقفه من الهجوم «الحوثي» الذي استهدف عرضاً عسكرياً وسط المدينة بعد الهزيمة.. آرسنال يحقق رقما كارثيا غاب عنه 60 عاما هواوي تجري تحالفات صينية لطرد العملاق الأمريكي من آسيا!
احتفل موقع “إسرائيل بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بحدث تطبيعي جديد بين الإمارات العربية والكيان الإسرائيلي المحتل، حيث نشر الموقع خبراً جاء فيه أن ابناء الجالية اليهودية في إمارة دبي بالإمارات قد أشعلوا الشمعة الثامنة والأخيرة لعيد حانوكا اليهودي.
ونشر الموقع صورة للشمعدان اليهودي ومن ورائه برج خليفة. ولا تعتبر الغالبية العظمى من المؤرخين المستقلين ” الحانوكا” أو عيد النوار احتفالاً دينياً يهوديا ، إنما طقس استعماري صهيوني، وفي الواقع، هو احتفال لإحياء لذكرى تدشين وبناء الهيكل الثاني المزعوم في مدينة القدس المحتلة، وحانوكا تعني بالعبرية “تدشين”. وفي وقت سابق، كشفت تقارير رصينة عن وجود كنيس يهودي سري في أحد الاحياء الراقية في الإمارات العربية.