المرصد اليمني للألغام: تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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كشف «المرصد اليمني للألغام»، وهو مرصد يمني غير حكومي يعنى بتوثيق ضحايا الألغام في اليمن، عن مقتل 484 مدنياً في تعز، جنوبي غرب، جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ عام 2015.

وقال في بيان له إن «تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، حيث إن 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام»، وإن «الألغام تسببت في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وتسببت في موجة نزوح كبيرة للسكان».

وأضاف: «الحوثيون استخدموا في تعز تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمتحسسات الضوئية والكهربائية الحرارية، شظايا قطرية وشظايا موجهة».

وأكد «المرصد اليمني» في بيانه، الذي نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «ضحايا الألغام في محافظة تعز، من 2015 وحتى اليوم كانوا: 484 قتيلاً مدنياً، توزعوا بين 162 طفلاً، و117 من النساء، و205 قتلى من الرجال، فيما تعرض 1245 لإصابات وتشوهات وإعاقات في صفوف المدنيين، منهم 287 طفلاً، و193 امرأة، و765 رجلاً».