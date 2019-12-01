سكان حيس في الحديدة يشكون القصف الحوثي المتواصل

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن المركز الإعلامي لـ«قوات ألوية العمالقة» الحكومية غرب اليمن أن الميليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في منطقة حيس بمختلف أنواع القذائف، وقالوا إن «الميليشيات قصفت منزل المواطن محمد مطهر، في ربع السوق - حارة بني رزة شرق حيس، بعدد من القذائف سقطت على المنزل، وأصيب أحد السكان بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وألحقت بالمنزل أضراراً بالغة».

وذكر السكان أن «الميليشيات تستهدفهم بشكل يومي بالقذائف المدفعية والصاروخية وبمختلف أنواع الأسلحة، ويخلف ذلك حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين».

وأطلقت ميليشيات الحوثي، صباح الأحد، النار على القوات المشتركة من الجيش الوطني في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث تركز القصف الحوثي شمال التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار «120» والقذائف عيار «82»، وبقذائف مدفعية الهاوزر وبقذائف «آر بي جي». ميدانيا، شهدت جبهات محافظة الضالع موقفاً عسكرياً جديداً في كثير من النقاط النارية المحورية المنتشرة على طول وامتداد الحدود الشمالية والغربية للمدينة، وتفاوتت فيه الأحداث من جبهة إلى أخرى.

ومساء السبت، شهدت جبهة الجب في قعطبة، غرب الضالع، مواجهات عنيفة بين قوات «اللواء السابع صاعقة» ومسلحي الجماعة الحوثية، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة بأنواعها وسلاح الدروع ولم يجرِ حسمها حتى أمس،، فيما ساد الهدوء الحذر عسكرياً عدداً من الجبهات بما فيها الأزارق وخرازة والفاخر.

ونقل المركز عن قائد الكتيبة الأولى في «اللواء» النقيب إبراهيم علي محسن، قوله إن «قوات (اللواء) دمرت طقماً مسلحاً لميليشيات الحوثي في منطقة يعيس»، موضحاً أن «العبوة الناسفة التي زرعتها قوات (اللواء) في عمق مناطق سيطرة العدو (ميليشيات الحوثي) دمرت الطقم وأسلحته بشكل كامل وأوقعت بسبعة من عناصر الميليشيات».

وذكر أن «هذه العملية النوعية لقوات (اللواء الثاني مقاومة) تعد امتداداً لعمليات استباقية نفذتها القوات الجنوبية خلال الأيام الماضية ولن تكون الأخيرة» على حد تعبيره