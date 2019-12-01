جنرال الحديدة:واجبنا إعادة انتشار مرضية للطرفين

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يؤكد الجنرال أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن من واجباته وفريقه الأممي، توفير ظروف تكون فيها عملية إعادة الانتشار وفقا لاتفاق الحديدة مرضية للطرفين.
وفي رده على سؤال حول انسحاب الحوثيين الذي جرى في مايو (أيار) الماضي يقول غوها في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «الانسحاب الأحادي كان خطوة نحو الهدف العام... لكن بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده».
وأضاف أنه يطالب الطرفين بأن يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه.