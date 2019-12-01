آخر الاخبار

جنرال الحديدة:واجبنا إعادة انتشار مرضية للطرفين لغم «حوثي» يتسبب بحادثة مأساوية بـ«البيضاء» «إصـلاح» الضالع يعلن موقفه من الهجوم «الحوثي» الذي استهدف عرضاً عسكرياً وسط المدينة بعد الهزيمة.. آرسنال يحقق رقما كارثيا غاب عنه 60 عاما هواوي تجري تحالفات صينية لطرد العملاق الأمريكي من آسيا! الجيش الأمريكي يفاجئ «كتائب حزب الله» بضربات جوية موجعة ستستمر 6 أيام.. الكشف عن تفاصيل مهمة الوفد السعودي الذي وصل ”عدن“ اليوم سواريز يستعرض موهبته بحراسة المرمى بتدخلات مدهشة (شاهد) تعيين «متحوث» معروف بعدائه للشرعية والرئيس «هادي» في منصب أمني رفيع إقليمان وحكومة انتقالية وانتخابات رئاسية.. الإعلان عن مشروع سياسي لحل الأزمة اليمنية وافقت عليه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

جنرال الحديدة:واجبنا إعادة انتشار مرضية للطرفين

الإثنين 30 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 96

جنرال الحديدة ابهيجت

يؤكد الجنرال أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن من واجباته وفريقه الأممي، توفير ظروف تكون فيها عملية إعادة الانتشار وفقا لاتفاق الحديدة مرضية للطرفين.

وفي رده على سؤال حول انسحاب الحوثيين الذي جرى في مايو (أيار) الماضي يقول غوها في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «الانسحاب الأحادي كان خطوة نحو الهدف العام... لكن بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده».

وأضاف أنه يطالب الطرفين بأن يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه.

إقراء أيضاً
لغم «حوثي» يتسبب بحادثة مأساوية بـ«البيضاء»
«إصـلاح» الضالع يعلن موقفه من الهجوم «الحوثي» الذي استهدف عرضاً عسكرياً وسط المد
ستستمر 6 أيام.. الكشف عن تفاصيل مهمة الوفد السعودي الذي وصل ”عدن“ اليوم
تعيين «متحوث» معروف بعدائه للشرعية والرئيس «هادي» في منصب أمني رفيع
إقليمان وحكومة انتقالية وانتخابات رئاسية.. الإعلان عن مشروع سياسي لحل الأزمة اليم
مدير أمن محافظة «صنعاء» الجديد يتسلم مهامه رسمياً
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس