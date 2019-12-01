لغم «حوثي» يتسبب بحادثة مأساوية بـ«البيضاء»

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استشهد وأصيب أربعة مدنيين بينهم طفل، اليوم الأحد، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية نعمان، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن مصادر محلية أن انفجار اللغم الذي زرعته المليشيا في منطقة الفليح أدى إلى استشهاد الطفل علي الصالحي العواضي (14 عاما)، والمواطن صالح العبش العواضي.
وأضافت المصادر أن الانفجار تسبب أيضا بإصابة المواطنين جابر بن جابر الفاضلي العواضي وياسر عوض علي الفاضلي العواضي، بجروح بليغة.
وزرعت مليشيا الحوثي المتمردة، آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، اغلبهم نساء واطفال.