«إصـلاح» الضالع يعلن موقفه من الهجوم «الحوثي» الذي استهدف عرضاً عسكرياً وسط المدينة

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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دان المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع اليوم الأحد العمل الإجرامي الجبان و الجريمة النكراء التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي الإجرامية عبر إطلاقها صاروخا باليستيا استهدفت به ملعب نادي الصمود الرياضي بعد انتهاء العرض العسكري.

وقال إصلاح الضالع في بيان له إن هذه الأعمال اعتاد عليها الحوثيون عند هزيمتهم في مواجهة أبطال الجيش ورجال المقاومة فينتقمون من المدنيين بمثل هذا الاستهداف الغاشم.ودعا إصلاح الضالع جميع أبناء المحافظة الأبطال بكل مكوناتهم و تشكيلاتهم العسكرية و المقاومة للرد على هذا العدوان الغاشم برص الصفوف و المضي قدما لهزيمة مليشيات الحوثي الإنقلابية الإرهابية و التعجيل باستكمال وتحرير ما تبقى من محافظة الضالع و ما بعدها من محافظات من ايدي المليشيات الحوثية

. كما دعا الإصلاح جميع المنظمات الإنسانية و الحقوقية و الأممية لإدانة هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبتها و ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين الأبرياء و اعتبار الحوثيين مليشيات إرهابية و العمل على تطبيق القانون الدولي بحق هذه المليشيات الإنقلابية.وترحم إصلاح الضالع على الشهداء متمنياً الشفاء للجرحى و المصابين و أن يعجل بهزيمة المليشيات الانقلابية.