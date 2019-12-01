بعد الهزيمة.. آرسنال يحقق رقما كارثيا غاب عنه 60 عاما

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بعد الهزيمة التي تعرض لها نادي آرسنال لكرة القدم على يد تشيلسي، الأحد، بهدفين لهدف واحد لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يكون زملاء أوزيل قد حققوا رقما سلبيا لم يحققه الفريق اللندني منذ أزيد من 60 سنة.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن آرسنال خسر آخر 4 مباريات أقيمت على ملعبه في جميع المسابقات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1959. وجاءت الخسائر أمام آينتراخت فرانكفورت في "اليوروبا ليج" بنتيجة 2-1، وبرايتون ومانشستر سيتي وتشيلسي في "البريميرليج" بنتائج (2-1، 3-0، 2-1) على التوالي.
وكان أرسنال قد أنهى الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدف سجله الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 13.
وفي الشوط الثاني، رد تشيلسي بقوة عبر هدفين متأخرين سجلهما البديل جورجينهو وتامي أبراهام في الدقيقتين 83 و87 ليحقق الفريق الفوز الثاني له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.
وعقب هذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.