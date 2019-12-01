الجيش الأمريكي يفاجئ «كتائب حزب الله» بضربات جوية موجعة

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قال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي نفذ اليوم الاحد ضربات وصفوها بـ"الدفاعية" في العراق وسوريا، ضد فصيل "كتائب حزب الله" العراقي.
وأوضح المسؤولون إن "الضربات نفذتها على الأرجح، طائرات مسيرة، واستهدفت الفصيل المتحالف مع إيران". بحسب رويترز.
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وفصيل مسلح قولهم، إن "عدد من عناصر الفصيل قتلوا في ضربة جوية، على قاعدة غرب العراق".
من جهته أكد الجيش الأمريكي، استهداف 5 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" بينها مخازن أسلحة ومراكز للقيادة والسيطرة في العراق وسوريا.
وأعلنت القوات الأمريكية حالة الاستنفار القصوى في جميع قواعدها بالعراق.