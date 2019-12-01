ستستمر 6 أيام.. الكشف عن تفاصيل مهمة الوفد السعودي الذي وصل ”عدن“ اليوم

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصل، اليوم الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ضمن مهمة عمل رسمية تمتد لستة أيام.

وقال رئيس الوفد مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس ان الزيارة تهدف لتحديد أولويات مشاريع التنمية والإعمار التي تخدم المحافظة وما جاورها، بما يحقق رؤية الجانب التنموي في اتفاق الرياض.

وأكد ”العطاس“، في تصريح صحفي لدى وصول الوفد إلى مطار عدن الدولي أن ”زيارة وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى محافظة عدن تأتي للتعرف على الاحتياجات العاجلة في القطاعات الهامة الإنمائية في منطقة عدن وما حولها“.

وبين أن هذه الزيارة ستشمل القطاعات العامة من تعليم والصحة والمياه والكهرباء وكل ما يلزم من خدمات عاجلة لمدينة عدن، مشيراً في الوقت نفسه إلى وقوف وفد البرنامج على الاحتياجات الهندسية والفنية لمطار عدن، إضافة لمستشفى عدن العام والذي جاء بدعم من المملكة عبر صندوق التنمية السعودي وبإشراف من البرنامج على بنائه وتجهيزه والذي سوف يفتتح خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيقوم الوفد في أيامه الست، بعقد عدة لقاءات بمجموعة من مسؤولي الجهات الحكومية والخدمية في المحافظة، ومنظمات المجتمع المدنية والتنموية والقطاع الخاص في المحافظة، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية وعقد اجتماعات وورش عمل مع الجانب اليمني.