سواريز يستعرض موهبته بحراسة المرمى بتدخلات مدهشة (شاهد)

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كشف اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة، عن قدرات هائلة وموهبة عالية في مركز حراسة المرمى، خلال المباراة التي شارك خلالها بديلا، بمناسبة اعتزال نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان.
ومع الشوط الثاني للمباراة أصيب الحارس الأساسي للفريق الضيف، ليتم استبداله ونزول سواريز، الذي تألق بشدة في التصدي لتصويبات النجم فورلان، واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، بعدما ارتدت الكرة من بين يديه ليتابعها أحد المشاركين في المرمى، وسط ضحكات سواريز.
المباراة شهدت العديد من الأهداف وانتهت بالتعادل 6-6 وخطف خلالها لويس سواريز مهاجم برشلونة الأنظار عندما لعب في مركز حارس المرمى، وتألق في صد الكرات ليحظى بتصفيق الجماهير.
وجدير بالذكر أن دييغو فورلان أعلن اعتزاله كرة القدم بعدما بلغ عامه الـ 40، بعد مسيرة كبيرة من العطاء داخل المستطيل الأخضر.