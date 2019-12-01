تعيين «متحوث» معروف بعدائه للشرعية والرئيس «هادي» في منصب أمني رفيع

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1442

استنكرت رابطة أسر الشهداء فرع ساحل تعز، قرار تعيين أحد الموالين لميليشيا الحوثي الانقلابية مديراً لمديرية المخا الساحلية غرب تعز.

وأعربت الرابطة في بيان لها عن تفاجئها بقرار محافظ تعز بتعيين عبدالرحيم الفتيح مديراً لمديرية المخا المعروف بعدائه للشرعية والرئيس هادي وأحد الذين شاركوا في الانقلاب والحرب ضد اليمنيين.

واعتبرت القرار استخفافا بتضحيات الشهداء والجرحى "ناهيك عن كونه إساءة بالغة للشرعية وللوطن، بل خيانة للمشروع الوطني".

وأكدت أنها لا تعترف بالقرار ولن تقف مكتوفة الأيدي حال إصرار الجهة التي تجرأت على إصدار قرار لشخص وقف يجرح الرئاسة علنا ومجاهرة، ويهزأ بالشرعية ومواقفها.

وقال البيان: إننا سنقف بكل الطرق السلمية المشروعة ضد تنفيذ هذا القرار.داعياً الأحرار في مديريات الساحل الوقوف صفا واحدا لإسقاط ذلك التكليف، كما أهاب البيان بمديريات المحافظة عموما أن تقف إلى جانبها حتى إيقاف القرار و إحالة الفتيح إلى القضاء لمحاكمته .

وخاطب البيان أبناء تعز قائلا:" إن مسألة تعيين من تعاون مع المليشيات عمل يستفز كل حر ويمتهن من تضحيات كل أبطال تعز الميامين، وهو أمر يستدعي انتفاضة رافضة لأي قرار من هذا القبيل ومن يقف وراءه.

ودعت الرابطة رئيس الجمهورية إلى اتخاذ اللازم حيال مثل هذه التجاوزات.