مدير أمن محافظة «صنعاء» الجديد يتسلم مهامه رسمياً

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جرى اليوم الاحد تسلم مدير أمن محافظة صنعاء العميد سليم السياغي مهامه الأمنية والعسكرية خلفاً للمدير السابق العميد مراد حاتم وذلك برعاية وحضور محافظ المحافظة اللواء عبدالقوي شريف ووكيل المحافظة الشيخ عائض عصدان وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة .

وفي ذات المناسبة اشاد المحافظ شريف بجهود المدير السابق ابو حاتم وجهوده وضباط وأفراد امن المحافظة في مساندتهم للجيش الوطني في جبهة نهم وباقي جبهات القتال بالمحافظة". مشيراً الى انهم قدموا العديد من الشهداء خلال مشاركتهم بعدد من المعارك في نهم".

واكد محافظ صنعاء ان قوات الامن تقوم بمهام عسكرية اضافة الى مهامها الامنية، وستظل هي الداعم والمساند لقوات الجيش الوطني في مهامه القتالية حتى تحرير كافة مديريات المحافظة من مليشيا الحوثي.

من جهته أكد مدير امن محافظة صنعاء العميد السياغي" أنه سيمضي قدماً في استكمال بناء وتطوير الأجهزة الأمنية بالمحافظة"، لافتاً الى اكمالهم المهمة الامنية حتى تحرير كافة مديريات ومناطق محافظة صنعاء".