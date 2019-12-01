الكشف عن أسماء ممثلي الحكومة ”الشرعية“ و”الانتقالي الجنوبي“ في اللجنة السياسية التي شكلت مؤخرا في ”الرياض“

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر مطلعة في العاصمة السعودية الرياض، الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، عن أسماء اللجنة السياسية التي تم تشكيلها مؤخرا لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة ”الشرعية“ وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وامس السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، كشفت تقارير على أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية مشتركة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، والتحالف العربي، للبدء بتنفيذ الجانبين السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض، الذي وقع عليه الطرفان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وستشكل "اللجنة المشتركة من 5 ممثلين عن كل طرف من الطرفين اليمنيين، فضلًا عن ممثلين عن التحالف العربي، وستباشر عملها، مطلع الأسبوع المقبل، بتقديم أسماء المرشحين لمنصب محافظ عدن ومدير أمنها، والبدء بتنفيذ البند الذي يليه والمتضمن انسحاب القوات التي دخلت محافظات شبوة وأبين مؤخرًا، بحسب تلك التقارير.

المصادر المطلعة قالت، اليوم، ان الحكومة الشرعية سيمثلها في اللجنة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، الذي عينه الرئيس هادي مستشارًا له، بالإضافة إلى مستشار الرئيس عبد الملك المخلافي، عن الحزب الناصري، ومحمد العامري، ومحمد ناجي علاو، واللواء أحمد العقيلي.

وسيمثل المجلس الانتقالي الموالي للامارات، ناصر الخبجي، علي الكثيري، عدنان الكاف، عبد الرحمن شيخ، ويحيى غالب الشعيبي، بحسب المصادر ذاتها.

يذكر أن اتفاق الرياض حدد فترات زمنية للبدء بتنفيذه تبدأ بعد التوقيع عليه بأسبوع، وتكتمل في غضون 90 يومًا، لكن ذلك لم يتم حتى الآن رغم مرور ما يقرب من الشهرين على التوقيع.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة (شمال وجنوب)، بالإضافة أيضا إلى بنود عسكرية وأمنية، على أن تتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.