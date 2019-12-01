صندوق النقد الدولي يكشف ماذا سيحصل بالاقتصاد التركي خلال 2020م؟

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 بالمئة خلال عامي 2020 و2021.

جاء ذلك في تقرير نشره الصندوق، السبت، وذكر فيه أن الاقتصاد التركي حقق نموا بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام الحالي.

وأوضح أن تخفيض البنك المركزي نسبة الفائدة في يوليو/تموز الماضي ساهم بشكل كبير في تخفيض نسبة التضخم.

وأضاف أن حجم الدين العام منخفض بالبلاد، وأن السياسات المالية الموسعة التي تم اتخاذها ساهمت في بداية النمو الاقتصادي.

وتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 بالمئة خلال العامين المقبلين.