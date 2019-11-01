وصول وفد سعودي إلى العاصمة عدن

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وصل ظهر اليوم الأحد، وفداً سعوديا، إلى العاصمة المؤقتة عدن, يتكون من عدد من المسؤولين السعوديين وآخرين من برنامج إعادة إعمار اليمن، وصل إلى مطار عدن.
ولم تعرف بعد طبيعة زيارة الوفد، إلاّ أن بعض المراقبين ربطها بمشاريع تنموية وخدمية في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن مساعي تنفيذ اتفاق الرياض وترتيبات تطبيع الحياة فيها .