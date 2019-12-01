وفاة أحد ممثلي مسلسل صراع العروش

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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غيب الموت أحد الممثلين المشاركين في بطولة المسلسل الملحمي، الحاصد لجوائز "إيمي"، "Game of Thrones" (صراع العروش)، في عشية عيد الميلاد.

وتوفي الممثل أندرو دنبار، الذي يعمل كممثل بديل (دوبلير) للممثل ألفي ألينز، الذي يجسد شخصية "ثيون غراي جوي"، في أحداث المسلسل الشهير، الذي من إنتاج شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورحل "دنبار" في منزله في شرق بلفاست بأيرلندا، وهو في الثلاثينيات من عمره، عشية عيد الميلاد (الكريسماس)، ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة حتى الآن.

ونعت وكالة المواهب الفنية "ذا إكستراز"، ومقرها في أيرلندا، أندرو دنبار، في بيان قائلة: "إننا نشعر بالصدمة والحزن لرحيل أندرو، فقد كان لدينا العديد من الذكريات العزيزة معه خلال السنوات التي عمل فيها معنا، لقد كان متعدد الموهبة، لدرجة أننا استطعنا أن نستعين به في أي مهام، وكان مؤديا موهوبا للغاية، وكان محبوبا للغاية، وهو ما كان يدفع شركات الإنتاج لطلبه مرارا وتكرارا".

وعرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل "Game of Thrones" "صراع العروش" في شهر نيسان/ أبريل 2019.