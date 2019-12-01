تعرف إلى المشاهير الأكثر تحقيقا للأرباح على انستغرام

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احتل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو المركز الأول في قائمة النجوم الذين تقاضوا أعلى أجر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام خلال عام 2019.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية حصل النجم البرتغالي على 38.2 مليون جنيه، حيث قدر الخبراء متوسط المبلغ الذي يحصل عليه اللعبي من الاعلانات 780 ألف جنيه.
وجاء في المركز الثاني لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ18.7 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2019.
أما المركز الثالث فكان من نصيب عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، فمن خلال موقع التواصل الاجتماعي تمكنت من كسب 12.7 مليون جنيه.
كما تضمنت قائمة نجوم الانستغرام الأثرياء لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام ونيمار والمغنية سيلينا غوميز والممثلة كايلي جينر وشقيقتها الكبرى كلوي كارداشيان.
وفي شهر آذار / مارس الماضي نشرت تقارير تفيد أن عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أصبحت أصغر ملياردير في العالم تكسب ثروتها بمفردها. واعترفت العارضة بأنها حققت ثروتها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.