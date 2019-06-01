عاجل : تهديد حوثي جديد يطال السعودية وتحديد 9 أهداف ومواقع بالغة الاهمية 6 في المملكة و 3 في الامارات

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وجه الحوثيون اليوم الاحد تهديدا جديدا للسعودية بعد يومين من اعلانهم استهدف احد معسكرات الجيش السعودي في نجران بصاروخ باليستي وزعمهم بسقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم ضباط .
وأعلن المتحدث باسم المليشيات الحوثية يحيي سريع، اليوم الأحد، أن لديهم 9 اهداف ومواقع "بالغة الأهمية" 6 منها في السعودية و3 في الإمارات.
وأشار في تصريحات (تابعها مأرب برس) إلى أن قواته ، قسمت بنك الأهداف المتاح لديها إلى 3 مستويات بحسب الأهمية، معلنا "توسيع الأهداف لتشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان"، كما قال .
واكد سريع "الاستمرار في تنفيذ ما وصفها المهام والواجبات دفاعا عن الوطن والشعب وتعزيز القدرة الدفاعية على طريق تحرير وتأمين كافة أراضي الجمهورية اليمنية"، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من "فرض معادلات عسكرية جديدة تقوم على استراتيجيات الضربات المفاجئة وفي المكان والزمان الذي لا يتوقعه العدو" حد تعبيره.
وقال يحيي سريع أنهم سيردون "بالمثل على كل العمليات العسكرية وبما يتناسب مع كل عملية وحجمها وهدفها ونتائجها"، مبينا أن مليشياتهم "ستضرب وتستهدف كافة التحركات المعادية والتي تشكل خطرا على اليمن وعلى الشعب" حد وصفه.