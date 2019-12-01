بيان هام من رئاسة أمن الدولة في السعودية «عمل ارهابي وشيك ومادة شديدة الانفجار»

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أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأحد، بيانا حول العملية الأمنية في الدمام الأسبوع الماضي ، مؤكدة حصولها على معلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.
وقالت إن العملية الأمنية بالدمام استهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة.
وأضافت أن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام.
وقال البيان: "الإرهابيان القتيلان هما أحمد عبدالله سويد و عبدالله حسين النمر.. والقبض على مطلوب ثالث والتحقيقات تقتضي عدم الإعلان عن اسمه".
وأضاف البيان أنه تم "ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين".
وقال البيان: "مستمرون في تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية".