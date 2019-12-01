بعد حضوره حفلة غنائية شاركن فيها راقصات .. بن بريك يعلن تخليه عن السلفية وهذا ما قاله

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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بعد سخرية وانتقاد واسعين بسبب ظهور المدعو هاني بن بريك نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي ، في حفلة غنائية بفرنسا شاركت فيها مجموعة من الراقصات ، كتب بن بريك تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر ، تحدث فيها عن انه لا يمثل السلفيين .

وقال بن بريك- الذي لطالما تغنى بانه شيخ سلفي ووصفه الكثيرون بذلك : «بعد تحملي المسؤولية الوطنية ومكاني القيادي في العمل الوطني الجنوبي لا أحب أن ينعتني أحد بالسلفي، ولا أمثل السلفيين ولا أي تيار محسوب على الطوائف الدينية».

وكتب في تغريدة اخرى عن الحفل الغنائي المثير للجدل «سعدت هذا المساء بحضور الحفل الفني بمدينة باريس بمناسبة تدشين جاليتنا الجنوبية بجمهورية فرنسا وقد زاد من جمال الحفل حضور رؤساء الجاليات الجنوبية في أوروبا يتقدمهم الدكتور المهندس حسين السقاف رئيس منسقية الجاليات الجنوبية في أوروبا».

وخلال الساعات الماضية تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديو لهاني بن بريك اثناء مشاركته بحفلة غنائية لاشهار الجالية الجنوبية في فرنسا.

وقال الناشطون:ان هاني بن بريك حضر حفلا فيه رقصات خادشة للحياء ومنافية لتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي ظل يشدوا به الشيخ السلفي هاني بن بريك.

ويظهر بالفيديو الذي تداوله النشطاء لحفل الاشهار فتيات يرقصن ويتمايلن امام هاني بن بريك.