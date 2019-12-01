معلومات جديدة عن انفجار الضالع وصور من المكان .. من كانوا في منصة العرض غادروا قبل الانفجار وهولاء هم الضحايا أشهر فنانو اليمن يظهرون في الرياض في ليلة يمانية خاصة والسفير السعودي يعلق خبير اقتصادي يكشف الأسباب الحقيقية لمصادرة الانقلابيين العملة الجديدة وهل سينجح الحوثي إنفجار صاروخي عنيف يهز عرضا عسكريا بالضالع محلل أسرائيلي: إفتتاح سفارة لتل أبيب في أبو ظبي لم يعد حلما الصادق المهدي:ليس هناك أي مبرر لوجود أي مقاتل سوداني باليمن 78مهاجرا غير شرعي يقبعون داخل سجن بتعز منذ 3أشهر الإعلان عن تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي وهذه إهدافه حملة التحصين ضد شلل الأطفال تنطلق اليوم في جميع المحافظات الجيش يعلن مقتل قياديين حوثيين هذه أسماؤهم
قالت مصادر عسكرية اليوم الاحد ان الانفجار الذي استهدف عرضا عسكريا في الضالع ، وقع بعد ان انتهاء عرض عسكري اقامة ما يسمى المجلس الانتقالي بمناسبة تخرج دفعة جديدة من عناصره في ميدان الصمود وسط مدينة الضالع .
وذكرت المصادر لموقع مأرب برس ان الانفجار خلف قتلى وجرحى من المجندين ومن المدنيين الذين تجمعوا في المكان بعد نهاية العرض العسكري.
وقدرت المصادر ضحايا الانفجار -الذي قيل بانه نتيجة صاروخ اطلقه الحوثيون من مواقع تمركزهم بمدينة دمت- بنحو 6 قتلى و 20 مصابا بينهم مدنيين .
واشارت مصادرنا بأن الضيوف الحاضرين العرض العسكري للانتقالي كانوا قد غادروا المنصة قبل الانفجار .
وتظهر صور حصل عليها مأرب برس جانبا من الضحايا ومكان الانفجار ومنصة الحفل التي تم استهدافها بعد مغادرة من كان فيها.
من جانبها اتهمت ما تسمى قوات الحزام الامني التابعة للانتقالي ، الحوثيين باستهداف العرض العسكري بصاروخ ، دون مزيد من التفاصيل .
ولم تعلن اي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى لحظة كتابة الخبر (الثانية ظهرا).