معلومات جديدة عن انفجار الضالع وصور من المكان .. من كانوا في منصة العرض غادروا قبل الانفجار وهولاء هم الضحايا

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر عسكرية اليوم الاحد ان الانفجار الذي استهدف عرضا عسكريا في الضالع ، وقع بعد ان انتهاء عرض عسكري اقامة ما يسمى المجلس الانتقالي بمناسبة تخرج دفعة جديدة من عناصره في ميدان الصمود وسط مدينة الضالع .

وذكرت المصادر لموقع مأرب برس ان الانفجار خلف قتلى وجرحى من المجندين ومن المدنيين الذين تجمعوا في المكان بعد نهاية العرض العسكري.

وقدرت المصادر ضحايا الانفجار -الذي قيل بانه نتيجة صاروخ اطلقه الحوثيون من مواقع تمركزهم بمدينة دمت- بنحو 6 قتلى و 20 مصابا بينهم مدنيين .

واشارت مصادرنا بأن الضيوف الحاضرين العرض العسكري للانتقالي كانوا قد غادروا المنصة قبل الانفجار .

وتظهر صور حصل عليها مأرب برس جانبا من الضحايا ومكان الانفجار ومنصة الحفل التي تم استهدافها بعد مغادرة من كان فيها.

من جانبها اتهمت ما تسمى قوات الحزام الامني التابعة للانتقالي ، الحوثيين باستهداف العرض العسكري بصاروخ ، دون مزيد من التفاصيل .

ولم تعلن اي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى لحظة كتابة الخبر (الثانية ظهرا).