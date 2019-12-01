إنفجار صاروخي عنيف يهز عرضا عسكريا بالضالع

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- خاص

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هز انفجار منصة ميدان الصمود بمحافظة الضالع اليوم الأحد بالتزامن مع إقامة عرض عسكري احتفاء بتخرج دفعة عسكرية مقاتلة. وقالت مصادر لـ"مأرب برس" أن الإنفجار أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى، بينهم مدنيون.

وقد تحدثت مصادر عن أن الإنفجار كان بطيران حوثي مسيّر بينما تحدثت مصادر أخرى عن ان الإنفجار كان بصاروخ، أسفر عنه سقوط 9 على الأقل كإحصائية أولية من الضحايا وعشرات الجرحى.

مصادر أخرى أكدت أن الإنفجار كان صاروخيا وقد تم إطلاقه من الناحية الشمالية لمحافظة الضالع كما أوضحت أن إطلاق الصاروخ كان من مدينة دمت الواقعة شمال مدينة الضالع.

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