إنفجار صاروخي عنيف يهز عرضا عسكريا بالضالع محلل أسرائيلي: إفتتاح سفارة لتل أبيب في أبو ظبي لم يعد حلما الصادق المهدي:ليس هناك أي مبرر لوجود أي مقاتل سوداني باليمن 78مهاجرا غير شرعي يقبعون داخل سجن بتعز منذ 3أشهر الإعلان عن تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي وهذه إهدافه حملة التحصين ضد شلل الأطفال تنطلق اليوم في جميع المحافظات الجيش يعلن مقتل قياديين حوثيين هذه أسماؤهم حلاقة الموضة أو أي حلاقة مخالفة للجماعة ستؤدي بك للقتل السعودية تضع شرطا أساسيا للسماح بالزواج ممن هم دون 18 عاما فنانة شهيرة ترفض عمل بناتها في الفن لهذه الاسباب
هز انفجار منصة ميدان الصمود بمحافظة الضالع اليوم الأحد بالتزامن مع إقامة عرض عسكري احتفاء بتخرج دفعة عسكرية مقاتلة. وقالت مصادر لـ"مأرب برس" أن الإنفجار أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى، بينهم مدنيون.
وقد تحدثت مصادر عن أن الإنفجار كان بطيران حوثي مسيّر بينما تحدثت مصادر أخرى عن ان الإنفجار كان بصاروخ، أسفر عنه سقوط 9 على الأقل كإحصائية أولية من الضحايا وعشرات الجرحى.
مصادر أخرى أكدت أن الإنفجار كان صاروخيا وقد تم إطلاقه من الناحية الشمالية لمحافظة الضالع كما أوضحت أن إطلاق الصاروخ كان من مدينة دمت الواقعة شمال مدينة الضالع.
...