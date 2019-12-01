حملة التحصين ضد شلل الأطفال تنطلق اليوم في جميع المحافظات

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تنطلق اليوم (الأحد)، في العاصمة المؤقتة عدن وعموم محافظات الجمهورية، فعاليات الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن وكيل وزارة الصحة اليمني لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، تأكيده أن الحملة تستهدف تحصين 5 ملايين و70 ألف طفل وطفلة من عمر يوم واحد إلى ما دون الخامسة من العمر في عموم محافظات الجمهورية، بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن الفرق تستهدف تحقيق زيارات من منزل إلى منزل لأكثر من 3 ملايين و565 ألفاً و831 منزلاً.

ولفت الوليدي إلى أن الكادر الصحي المشارك بالحملة، سيعمل على تنفيذ الحملة بقوام بشري يفوق 39 ألفاً و829 كادراً موزعاً على 21 ألفاً و262 فرقة، منها 2698 فرقة ثابتة و18 ألفاً و568 فرقة متحركة يشرف عليهم مشرفون بالمديريات والمحافظات.