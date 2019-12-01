78مهاجرا غير شرعي يقبعون داخل سجن بتعز منذ 3أشهر الإعلان عن تأسيس مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي وهذه إهدافه حملة التحصين ضد شلل الأطفال تنطلق اليوم في جميع المحافظات الجيش يعلن مقتل قياديين حوثيين هذه أسماؤهم حلاقة الموضة أو أي حلاقة مخالفة للجماعة ستؤدي بك للقتل السعودية تضع شرطا أساسيا للسماح بالزواج ممن هم دون 18 عاما فنانة شهيرة ترفض عمل بناتها في الفن لهذه الاسباب رسالة هامة وعاجلة الى «معين عبد الملك»تتحدث عن مصير مؤسف لقيمة العملة الوطنية خلال أسابيع معدودة .. المملكة تتدخل لإخراج قوات الإمارات »بـ«شبوة»..مصادر عسكرية تكشف عن موعد مغادرة قوات الاخير من معسكر «العلم» ومن هي القوات البديلة وهذا موقف قوات «الشرعية» توجيهات قضائية بمنع 3 شخصيات بارزة في تعز من مغادرة البلاد لتورطها باغتيال العميد ”عدنان الحمادي“
تنطلق اليوم (الأحد)، في العاصمة المؤقتة عدن وعموم محافظات الجمهورية، فعاليات الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن وكيل وزارة الصحة اليمني لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، تأكيده أن الحملة تستهدف تحصين 5 ملايين و70 ألف طفل وطفلة من عمر يوم واحد إلى ما دون الخامسة من العمر في عموم محافظات الجمهورية، بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن الفرق تستهدف تحقيق زيارات من منزل إلى منزل لأكثر من 3 ملايين و565 ألفاً و831 منزلاً.
ولفت الوليدي إلى أن الكادر الصحي المشارك بالحملة، سيعمل على تنفيذ الحملة بقوام بشري يفوق 39 ألفاً و829 كادراً موزعاً على 21 ألفاً و262 فرقة، منها 2698 فرقة ثابتة و18 ألفاً و568 فرقة متحركة يشرف عليهم مشرفون بالمديريات والمحافظات.