حلاقة الموضة أو أي حلاقة مخالفة للجماعة ستؤدي بك للقتل

الأحد 29 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتعميمات أصدرها المشرفون الحوثيون حديثاً على الإدارات الأمنية في عدد من مديريات محافظات إب وعمران وذمار والبيضاء، وقاموا بتوزيعها على الحلاقين.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن مسلحين أطلقوا النار على أحد الحلاقين في محله الواقع بمنطقة الجراف شمال العاصمة، ويُعتقد أنه ضمن مخطط الجماعة لحظر قَصّات لا يرغب زعيمها في انتشارها في المجتمع.

ولم تكن أوامر الجماعة للحلاقين بالأمر الجديد، إذ اقتحمت ميليشياتها عرساً برداع التابعة لمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، ونكّلت بأصحاب العرس والفنانين الشعبيين المشاركين فيه.

واعتدى المسلحون على الفنان ملاطف الحميدي بالضرب بأعقاب البنادق قبل أن تقوم الجماعة بالتشهير به عبر حلاقة شعره الطويل الذي عُرف به في أثناء رقصاته الشعبية الشهيرة (البرع).

وحسب مصادر محلية، أخبر قادة الجماعة الفنان الحميدي - حينها - بأن إطالة شعره بشكل زائد يعد من الأشياء التي تتعارض مع تعليمات زعيم الجماعة الذي يزعم أنه يريد من خلالها محاربة «الغزو الثقافي الغربي».