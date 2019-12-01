السعودية تضع شرطا أساسيا للسماح بالزواج ممن هم دون 18 عاما فنانة شهيرة ترفض عمل بناتها في الفن لهذه الاسباب رسالة هامة وعاجلة الى «معين عبد الملك»تتحدث عن مصير مؤسف لقيمة العملة الوطنية خلال أسابيع معدودة عاجل.. المملكة تتدخل لإخراج قوات الإمارات »بـ«شبوة»..مصادر عسكرية تكشف عن موعد مغادرة قوات الاخير من معسكر «العلم» ومن هي القوات البديلة وهذا موقف قوات «الشرعية» توجيهات قضائية بمنع 3 شخصيات بارزة في تعز من مغادرة البلاد لتورطها باغتيال العميد ”عدنان الحمادي“ ”طارق صالح“ يكشف عن تلقيه رسائل من ”صنعاء“ ويوجه رسالة هامة لمن يحاولون استعداءه صورة كريستيانو والشيخ حمدان تجتاح انستغرام وتويتر بسبب ما حدث في المباراة الأخيرة... الحزن الشديد يسيطر على محمد صلاح حاسب جديد من سامسونغ يعمل يوما كاملا دون شحن! بعد ساعات من محاصرته.. مفاوضات لاخلاء ثاني أكبر معسكرات الامارات في ”شبوة“ وتسليمه لقوات ”الشرعية“
حددت وزارة العدل السعودية، شرطا أساسيا، يتم من خلاله عقد قران وتزويج من هم أقل عن 18 عاما.
وعبر حساب خدمة العملاء "التواصل العدلي" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تجاوبت الوزارة مع استفسار مغرد تساءل عن الإجراءات التي يتم من خلالها تزويج الابنة إذا كان عمرها دون 18 عاما، ليأتي ردها عليه: "لابد من التوجه لمحكمة الأحوال الشخصية للتحقق من أن زواج من يقل عمره عن 18 عاما لن يلحق به ضررا ويحقق مصالحه الفضلى، وذلك بناء على التعميم رقم (13/ت/7969) وتاريخ 1441/4/26، ويتم عقد الزواج أو المنع منه بناء على ذلك"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وكانت السعودية منعت، الاثنين الماضي، المحاكم من إجراء أي عقود زواج لمن هم دون 18 عاما، وذلك بحسب وزارة العدل.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها دعت في تعميم لها المحاكم كافة ومأذوني عقود الأنكحة إلى "عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإحالة ما يردهم إلى المحكمة المختصة لاستيفاء ما ورد في الفقرة (16 - 3)، والرفع عمن يخالف ذلك من المأذونين".