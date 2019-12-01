فنانة شهيرة ترفض عمل بناتها في الفن لهذه الاسباب

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واصلت المطربة شيرين عبد الوهاب تصريحاتها المثيرة للجدل ، وذلك بعد حديثها الأخير عن طفلتيها .
وقالت شيرين في حوار أجراه معها موقع "الإمارات نيوز" إن دمها حامي ولن تقبل أي إساءة وسوف ترد عليها فورا.
وحول مدى إمكانية عمل أبنائها في الفن ، قالت: بيمتلكوا صوت حلو وبيعرفوا يعزفوا على البيانو لكني عايزاهم يشتغلوا في حاجة مفيدة للناس.