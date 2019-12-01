عاجل.. المملكة تتدخل لإخراج قوات الإمارات »بـ«شبوة»..مصادر عسكرية تكشف عن موعد مغادرة قوات الاخير من معسكر «العلم» ومن هي القوات البديلة وهذا موقف قوات «الشرعية»

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 2643

أفادت مصادر عسكرية مساء اليوم السبت على ان وساطة سعودية تدخلت لنزع فتيل التوتر فيما بين قوات الشرعية والمليشيات المسلحة التابعة لدولة الإمارات والتي تتواجد بمعسكر العلم بمحافظة شبوة.

وأضافت المصادر لـ«مأرب برس» بأن الوساطة السعودية أفضت إلى ان يقوم كل الجنود الإماراتيين بمغادرة معسكر العلم بشبوة لتحل محلها قوات سعودية.

وذكرت المصادر على ان اللجنة الأمنية اشترطت تسليم العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ جرائم الاغتيالات التي طالت منتسبي الإمن والجيش خلال الفترة القليلة الماضية قبل خروج الجنود الإماراتيين من المعسكر.

وأوضحت المصادر على ان موعد انسحاب القوات الإماراتية من معسكر العلم سيتم خلال الساعات القليلة القادمة.

وبيّنت المصادر بان القوات السعودية ستقوم بنقل مقر قيادتها من مطار عتق إلى معسكر العلم بشبوة.

يشار الى ان الوساطة السعودية تدخلت بعد ان قررت قوات الجيش بإقتحام المعسكر وذلك بعد ان تبين لها بأنه يأوي عناصر إرهابية موالية للإمارات كانت قد تورطت في تنفيذ العديد من عمليات الإغتيال التي طالت العديد من منتسبي الجيش والأمن والتي كان أخرها حادثة اغتيال مدير أمن ميفعه و 2 من مرافقيه.