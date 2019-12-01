عاجل: توجيهات قضائية بمنع 3 شخصيات بارزة في تعز من مغادرة البلاد لتورطها باغتيال العميد ”عدنان الحمادي“

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قالت مصادر قضائية لـ”مأرب برس“، السبت 28 ديسمبر/كانون الأول، ان النائب العام علي الأعوش، وجه بمنع ثلاث شخصيات كبيرة في محافظة تعز من السفر خارج البلاد.
وأكدت المصادر، مفضلة عدن الكشف عن هويتها، أن رئيس اللجنة الرئاسية للتحقيق بحادثة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي وجه بمنع 3 شخصيات كبيرة في تتعز من مغادرة البلاد.
وأشارت الى ان ”الأعوش“ أعطى هذه التوجيهات ”عقب التوصل لمعلومات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وأن هذه الشخصيات، التي لم يفصح عن أسماءها، ربما تكون متورطة بالحادثة.
والأسبوع الفائت، استكملت اللجنة الرئاسية للتحقيق في حادثة الاغتيال نقل المتهمين العشرة بالتورط في الجريمة من مديرية المواسط في محافظة تعز، إلى العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال ملف القضية تمهيداً لمحاكمتهم.