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صورة كريستيانو والشيخ حمدان تجتاح انستغرام وتويتر

السبت 28 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات
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نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة على صفحته في موقع إنستغرام تجمعه مع ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكتب كريستيانو على الصورة التي تجمع وابنه الأكبر كريستيانو جونيور "دائماً تكون عظيمة رؤيتك ياصديقي".

يذكر أن كريستيانو رونالدو يتواجد في دبي للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي بنسخته الرابعة والعشرون، حيث كان باستقباله الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادى دبى الدولي للرياضات البحرية.

وتحدث نجم البرتغال وجوفنتوس الإيطالي في المؤتمر عن أمور كثيرة تتعلق بحياته وعشقه لكرة القدم واعتبرها محركه الأساسي، وأن تحقيق البطولات هو هاجس جعله يكرس 30% من حياته لكرة القدم ويلتزم بالتدريبات والأنظمة الغذائية التي يحافظ بها على لياقته.

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